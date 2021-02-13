Google'ın sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta yapılacak

Google ve şirketleri hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı, 30 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Bildiğiniz gibi Rekabet Kurumu, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkarmak suretiyle, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Google'a soruşturma açmıştı.

SÖZLÜ SAVUNMA 30 MART'TA

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Google'a açılan soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, 30 Mart'ta çevrimiçi olarak uzaktan yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, konuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Mart'a kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekecek.