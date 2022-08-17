Google'ın Türkiye'de oluşturduğu ekonomik değer 476 milyar TL'ye yükseldi

Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer, 476 milyar TL’ye ulaştı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, ülkemizdeki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Google Türkiye, Türk ekonomisine katkılarının irdelendiği “Google Ekosistemi Sosyo-Ekonomik Değer Raporu”nu paylaştı.

476 milyar TL ekonomik değere ulaştı

Rapora göre Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer, 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına ulaştı.

NTV'de yer alan habere göre, arama motorunun 2021 yılı Türkiye reklam hacmi 193 milyar TL'ye ulaşırken, şirket 4 yıl içinde bu rakamı 422 milyar TL'ye çıkarmak istiyor.

Haritalar ve İşletme profili kategorisinde 62 milyar TL kadar bir 2021 geliri açıklayan firma, Android ve Play Store temelinde ise yine 2021 yılı için 210 milyar TL’lik bir gelir paylaştı. Şirket 2025 itibarıyla bu alanda tam 535 milyar TL‘yi hedefliyor.

Bulut ve kurumsal alana yönelik diğer ürünleri üzerinden 2021’de 12 milyar TL‘ye ulaşan Google, aynı yılda 1,9 milyon istihdamı desteklerini de aktardı.

Türkiye’de yaklaşık 36 milyon kişinin Google Haritalar’ı kullandığını aktaran şirket, 2021 yılında Türkiye ekonomisine 2018’e oranla 3,3 kat daha fazla katkı sağladıkları bilgisini de verdi.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, “Google’ın ürün ve hizmetleri ile desteklediği ekosistemin Türkiye’de oluşturduğu sosyo-ekonomik değer artık pek çok sektöre yayılmış.

Raporun bizi en çok heyecanlandıran sonuçlarından biri işletmelere sunduğumuz Google Benim İşletmem Profili’nin 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletmenin ek gelir artışı elde etmesine katkı sağlaması oldu." dedi.

Google Arama'yı 50 milyondan fazla kişi kullanıyor

Türkiye’de 50 milyondan fazla kişinin kullandığı Google Arama’ya günde ortalama 5 soru soruluyor. 2021 yılı içerisinde Türkiye’deki Google Arama kullanıcılarının yıllık zaman tasarrufu 2,3 milyar saate ulaştı.

Arama ürününün ücretsiz kullanımı ile tüketici refahında 21 milyar TL’lik artış gerçekleşti.