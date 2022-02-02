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    Google'ın VPN servisi iPhone'lara geldi

    Google'ın ücretli depolama hizmeti Google One ile sunulan VPN hizmeti, artık iPhone ve iPad kullanıcılarına da sunuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 13:50
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    Google'ın VPN servisi iPhone'lara geldi

    Virtual private network (VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine deniyor.

    VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabiliyor.

    Google, bundan birkaç yıl önce yeni nesil bulut depolama hizmeti Google One için VPN hizmerini hayata geçirmişti.

    iPHONE VE iPAD'LERE GELDİ

    Bir süredir yalnızca Android kullanıcılarına sunulan Google VPN, artık iPhone ve iPad modellerine de geldi.

    VPN hizmeti, şu an için yalnızca 18 ülkedeki iOS kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Bu hizmeti kullanabilmek için, 2 TB kapasiteli abonelik paketinin satın alınması gerekiyor.

    GOOGLE VPN

    Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Google VPN hizmetini kullanabilen ülkeler arasında Türkiye yok. Ancak ilerleyen zamanlarda, bu hizmetin ülkemize de gelmesi bekleniyor.

    EN ÇOK VPN KULLANAN ÜLKELER

    En çok VPN kullanan ülke, yüzde 43,2’lik oranla Hindistan. Ayrıca Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 31’inin VPN kullandığı belirtildi. Türkiye, bu veriyle dünyada altıncı sırada ve ortalamanın üstünde.

    En çok VPN kullanan ilk 10 ülke şöyle:

    • Hindistan - %43,2
    • Endonezya - %40,5
    • Birleşik Arap Emirlikleri - %35,5
    • Suudi Arabistan - %33,0
    • Malezya - %31,8
    • Türkiye - %31
    • Vietnam - %30,6
    • Çin - %29,9
    • Singapur - %29,2
    • Nijerya - %28,8

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