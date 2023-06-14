Google'ın yapay zeka sohbet botuna Avrupa'dan engel Google'ın ana kuruluşu Alphabet, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini tanıtmıştı. Ancak yeni yazılım, Avrupa Birliği'nde bir süre daha kullanılamayacak.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, geçtiğimiz aylarda yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini görücüye çıkardı.

Google Bard, Avrupa'da engel yedi

Bard, çıktığı günden bu yana Avrupa Birliği’nde büyük engellerle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle Google, Bard’ın Avrupa Birliği’ndeki çıkışını, yeni düzenlemelere uyum sağlamak için erteledi.

AB Komisyonu, Google’dan Bard’ın kullanıcıların gizliliğini nasıl koruyacağına dair yeterli bilgi alamadığını söyledi.

Ayrıca Bard’ın, toplanan verilerin hedefli reklamcılık gibi amaçlara hizmet etmesinin nasıl engelleyebileceğine dair şüpheler de var.