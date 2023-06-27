Google'ın yeni güncellemesi telefon bataryalarını bozuyor Google'ın yayınladığı yeni güncelleme, Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemlerine yol açıyor.

Google, 2021 yılında kendi geliştirdiği Pixel 6 serisini tanıtmış ve ilk defa kendi kullandığı işlemcileri telefonlara yerleştirmişti.

Donanımsal olarak birçok yeniliğe rağmen Pixel 6 serisi, yıl boyu birçok yazılım hatası nedeniyle gündemden düşmesi. Hatta daha sonra tanıtılan Pixel 7 modellerinde de benzer sorunlar ortaya çıktı.

Yine Google, yine sorun

Google, geçtiğimiz günlerde Pixel cihazları için Haziran 2023 güvenlik yamasını yayınladı.

Google'ın yayınladığı yeni güncelleme, Pixel 6 ve Pixel 7 cihazlarında batarya problemlerine yol açıyor.

Pixel 6 ve Pixel 7 kullanıcıları, güvenlik yamasını yükledikten sonra batarya ve ısınma sorunları ortaya çıkmaya başladı.

Bazı kullanıcılar, güncelleme sonucu telefonunu günde birkaç kez şarja takmak zorunda olduğunu, bazı kullanıcılar ise cihazlarının bağlantı problemleri ile karşılaştığını rapor etti.

Öte yandan Google, yaşanan problemler nedeniyle şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı.