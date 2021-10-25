Görme engelli kişinin beyin implantı ile görmesi sağlandı

ABD, İspanya ve Hollandalı bilim insanlarının ortak çalışmasıyla 58 yaşındaki görme engelli bir kadının basit şekilleri görmesi sağlandı.

Bilim insanları, görme engelinin tedavisi yolunda büyük bir ilerleme kaydetti. Görme engelli bir kadın, basit şekilleri görmeye başladı.

3 ÜLKEDEN BİLİM İNSANLARI ÇALIŞTI

Bilim dünyasında ilgiyle karşılanan bu çalışmayı, İspanya Miguel Hernández Üniversitesi, Hollanda Nörobilim Enstitüsü ve ABD Utah Üniversitesi Göz Merkezi’nden bilim insanları yürüttü.

Çalışmanın sonuçları, aylık hakemli tıbbi araştırma dergisi The Journal of Clinical Investigation’da yayınlandı.

BASİT ŞEKİLLERİ GÖREBİLDİ

Makaleye göre, görme engelli bir kadının beynine yerleştirilen implanttaki elektrotlar beyni uyardı. Böylece kadın "fosfen" adı verilen beyaz ışık noktaları şeklinde yapay görme deneyimi yaşadı, basit şekilleri görebildi.

Uzmanlara göre bu sonuç, görme engelinin aşılması açısından büyük bir adım.

GÖNÜLLÜ KADININ BEYNİNDE SORUN YAŞANMADI

Bilim insanları gönüllü kadının beyninde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Buna rağmen cevaplanmamış pek çok soru olduğuna ve çalışmanın genişletilmesi gerektiğine de işaret ediliyor.