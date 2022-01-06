Görünmez kulaklık Noveto N1, CES 2022'de tanıtıldı

CES 2022'de tanıtılan "görünmeyen kulaklık" Noveto N1, kulaklık takmadan müzik keyfi yaşamanızı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl internet üzerinden düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, fuarda birbirinden farklı teknolojileri görücüye çıkarıyor.

CES 2022 tüm hızıyla devam ederken, "görünmeyen kulaklık" olarak tanıtılan Noveto N1 oldukça ilgi çekti.

Mini bir soundbar'a (ses çubuğu) benzeyen Noveto N1, herhangi bir fiziksel kulaklığa ihtiyaç duymadan, kulaklık görevi görüyor.

YENİ BİR TEKNOLOJİ KULLANIYOR

Bunun için hüzmeleme teknolojisini kullanan Noveto N1, çıkardığı üç boyutlu sesin yalnızca o kullanıcı tarafından duyulmasını sağlıyor ve ortamdaki diğer insanlar sesi duymuyor.

Noveto'nun söylediğine göre üç boyutlu uzaysal ses, odadaki herhangi birine sadece fısıltı olarak geliyor.

SES KULLANICIYI TAKİP EDİYOR

Cihaza kendini tanıtan kullanıcı, başını hareket ettirdiğinde ise hareket sensörleri ve yüz tanıma teknolojisi devreye giriyor ve ses, kullanıcının kulaklarını takip ederek ses kaybı yaşamamasını sağlıyor.

Noveto N1, ortak alanlarda çalışanları hedef alıyor ve şirket, çalışanların tüm gün kulaklık takmasını zorunlu kılmadan ofislerdeki gürültü kirliliğini azaltmanın iyi bir yolu olabileceğini söylüyor.

Noveto N1, 2022'nin ortalarında satışa çıkacak olsa da fiyatı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



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