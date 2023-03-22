Görüntüler geldi! iPhone'un sevilen tuşu, 16 yıl sonra değişiyor Apple, iPhone 15 serisinde tasarım değişikliğine gidecek ve tuş yapıları tamamen değişecek.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

Gelen bilgilere göre Apple, 2023 iPhone modelleri ile tuşlarda ilk kez tasarım değişikliğine gidecek.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’te birleşik ses düğmesi ve sessize alma tuşu yer alacak. iPhone 15 Pro modellerinde, sesi açmak ve kısmak için ayrı düğmeler yerine tek bir uzun düğme bulunacak.

Sessize alma anahtarına veda

2007 ilk iPhone modelinden bu yana mevcut olan sessize alma anahtarı yerine, artık basılabilen sessize alma tuşu karşımıza çıkacak.

Hem ses hem de sessize alma tuşlarının katı hal tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Bu, tuşların basıldığında titreşimli geri bildirim vereceği anlamına geliyor.

Bu değişikliğin Pro modellere özel olması bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Plus modelinde iki fiziksel ses tuşu ve sessize alma anahtarı yer almaya devam edecek.