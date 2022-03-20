Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'deki uydu yarışmasında finallerde

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, CanSat Competition Model Uydu Yarışması'nın ön elemelerinde başarılı olarak 6. kez finallere davet edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı tarafından tasarlanan Grizu-263A, geçtiğimiz aylarda uzaya gönderilmişti.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A, 13 Ocak 2022 TSİ 18.25'de Cape Canaveral / ABD'den SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

6. KEZ FİNALLERDE

Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de düzenlenecek CanSat Competition Model Uydu Yarışması'nın ön elemelerinde başarılı olarak 6. kez finallere davet edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Grizu-263 Uzay Takımı'nın katılacağı finallerin 9-12 Haziran tarihlerinde Virginia Tech'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Grizu-263 Uzay Takımı, ilk olarak 2017'de katıldığı finallerde, 2018 ve 2019 yıllarında dünya ikincisi, 2020 ve 2021'de dünya dördüncüsü olarak üniversiteyi ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ilk cep uydusunu tasarlayan, uzay bilimleri alanında Türkiye'yi uluslararası arenada önemli derecelerle temsil eden Grizu-263 Uzay Takımı'nı ve danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi'yi gönülden tebrik ederek, takımın projelerinin ülkenin Milli Uzay Programı hedefleri içerisinde önemli rol oynadığını, takımın ülke genelinde uzay bilimlerinde örnek teşkil eden çalışmalar içerisinde bulunduğunu ifade etti.