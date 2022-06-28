Grizu-263 Uzay Takımı uydu yarışmasında şampiyon oldu

NASA tarafından destek gören CanSat Competition 2022 model uydu yarışmasını ZBEÜ Grizu-263 Uzay Takımı dünya birincisi olarak tamamladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 'nde faaliyet gösteren Grizu-263 Uzay Takımı tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" geçtiğimiz aylarda ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı.

Grizu-263 Uzay Takımı büyük bir başarıya daha imza attı.

Dünya birinciliği başarısı elde ettiler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından da desteklenen dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2022 yarışmasında finale kalan Grizu-263 Uzay Takımı şampiyon oldu.

Bu yıl iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada Remote Demo kategorisinde online olarak performans sergileyen Grizu-263, yarışmayı yüzde 99,46 puan ile rakiplerine büyük fark atarak birincilikle tamamladı.

6 yıldır katıldığı CanSat Competition yarışmasında her sene dereceye girerek başarısını ve tecrübesini geliştiren takım, bu sene elde ettiği birincilikle başarısının devamlılığını kanıtladı.

Grizu-263 Uzay Takımı, yaptığı açıklamada kendilerini destekleyen başta üniversite ve ana destekçi ERDEMİR olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.





TEKNOFEST'de birinci oldular

İHA'nın haberine göre 2016 yılında kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, TEKNOFEST 2019 Model Uydu Yarışması'nda Türkiye birincisi olmuştu.

Uzaya cep uydu yolladılar

Takımın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A da 13 Ocak 2022’den beri başarıyla sinyaller alarak uzay yolculuğuna devam ediyor.