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    Grönland'daki erime, deniz seviyesini yükseltecek

    Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'nda yaşanan hızlı erimenin, yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini 1.25 cm yükseltebileceği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:36
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    Grönland'daki erime, deniz seviyesini yükseltecek

    Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

    Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

    Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölge olarak dikkat çekiyor.

    Yer yer 3 kilometre kalınlığında buz tabakalarının görüldüğü ve Danimarka'ya bağlı olan bu bölge, dünya genelinde deniz seviyelerinin yükselmesinde doğrudan etkili.

    Grönland daki erime, deniz seviyesini yükseltecek #1

    Buzul erimesi hızla artıyor

    Danimarka ve ABD'den araştırmacıların yaptığı çalışmada, Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'ndaki hızlı erimenin, endişe verici seviyeye ulaştığı belirlendi.

    Araştırmada, 2012'den bu yana levhadaki buz kaybı, uydu verileri ve sayısal modeller aracılığıyla incelendi.

    Mevcut erime trendinin devam etmesi halinde 2100 yılına kadar küresel deniz seviyesinin 0,5 inç yükselebileceği tahmin edildi.

    Buzulun, 2011'den bu yana yaklaşık 3 metre inceldiği ve Grönland kıyılarından iç kısımda en az 200 kilometre mesafeye yayıldığı belirtildi.

    KUTUP

    Son yapılan ölçümlere göre, bölgede son zamanların en yüksek erimelerinden biri gerçekleşiyor. Grönland’deki buz kütleleri, artık dünya geneli deniz seviyesinin yükselmesine tek başına katkıda bulunuyor.

    Araştırmacılar, yüzeyden tabana düşen büyük miktarlardaki kütlelerin benzeri görülmemiş şekilde eridiğini söylüyor.

    Her yaz, sıcaklıklar arttıkça ve günlük güneş ışığı çoğaldıkça buz tabakasının yüzeyinde binlerce eriyen göl ve akarsu oluşuyor.

    gronland

    Buzlar geri gelmeyecek

    Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre Grönland'daki buz tabakası öylesine hızlı bir şekilde eriyor ki, küresel ısınma tamamen dursa bile buzlar kendini yenilemeyecek.

    Elde edilen sonuçlara göre, bölgede yağan yıllık kar nedeniyle oluşan kar tabakası, buzulların erime hızına yetişemiyor. Bu da küresel ısınma dursa bile buzulların erimeye devam edeceği anlamına geliyor.


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