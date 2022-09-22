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    GSM operatörleri hologram araması üzerinde çalışıyor

    Avrupa'da faaliyet gösteren bazı telekom operatörleri, üç boyutlu görüntülü arama yapılabilmesi için proje başlattı.
    • 22.09.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:24
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    GSM operatörleri hologram araması üzerinde çalışıyor

    Mobil akıllı cihazlar için hologramların gerçek bir olasılık olduğu gerçeğine bir adım daha yaklaşıyoruz.

    Avrupa'da faaliyet gösteren bazı telekom operatörleri, üç boyutlu görüntülü arama yapılabilmesi için pilot proje başlattıklarını duyurdu.

    Operatörler, hologram olarak da adlandırılan "üç boyutlu görüntülerin gerçek zamanlı aktarılmasına" imkan tanıyacak bir platform geliştireceklerini açıkladı.

    Aradığınız kişiler 3 boyutlu olarak karşınızda olacak

    AA'da yer alan habere göre; proje sonunda aranan kişi, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde arayan kişiyi üç boyutlu olarak karşısında görebilecek. Üç boyutlu hologramlar, akıllı telefonların ön kamerası kullanılarak oluşturulacak.

    hologram

    Kameranın aldığı görüntüler ileri seviye bir üç boyutlu görüntü çeviricisine gönderilecek ve bu çevirici sayesinde holografik görüntüler ortaya çıkacak.

    Ortaya çıkan görüntü, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle görülebilecek.

    Telekom operatörlerinin projesi, çok hızlı veri aktarımı imkanı sunan 5G teknolojisi sayesinde mümkün olabilecek.

    "Hologram arama" imkanı verecek projenin iki yıl içinde tamamlanması ve kullanıcılara sunulması hedefleniyor.


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