GTA 5 satışları yeni bir rekor kırdı: 155 milyon

GTA 5 satışları yeni bir rekor kırdı: 155 milyon

Yıllar geçmesine rağmen hala en çok satan oyunların başında gelen GTA 5, şimdiye kadar toplamda 155 milyon satış rakamına ulaştı.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını artırmaya devam ediyor.

Take-Two'nun düzeneldiği finans toplantısında yapılan açıklamaya göre GTA 5, şu ana kadar 155 milyon adetten fazla satarak yeni bir rekor kırdı.

Açıklanan rakamlara göre oyun, her üç ayda 5 milyon satış yapıyor. Bu nedenle geliştiriciler, GTA 6 için pek de acele etmiyor.

GTA SERİSİ 355 MİLYON SATTI

GTA serisi ise şimdiye kadar 355 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde, GTA Trilogy üçlemesinin satışa çıkacak olması, serinin satışlarını daha da yukarılara çekecek.

2022'nin ilk aylarında ise GTA 5'in yeni nesil konsollara özel bir sürümü yayınlanacak. Bu da satışların 2022'de de artmaya devam edeceğini gösteriyor.

GTA 5 yeni nesil konsol fragmanı - VİDEO