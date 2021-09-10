GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümü ertelendi

Rockstar Games, PlayStation 5 için geliştirilen GTA V Enhanced Edition sürümünün ertelendiğini açıkladı.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), en çok indirilen PlayStation 4 oyunlarında her ay zirveye oynuyor.

PlayStation 5 sahipleri ise oyunun yenilenen sürümüne kavuşmayı beklerken, kötü haber Rockstar Games'ten geldi.

MART AYINA ERTELENDİ

Rockstar Games, GTA V Enhanced Edition’ın çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Normalde 11 Kasım’da yayınlanması planlanan oyunun çıkış tarihi Mart 2022 olarak duyuruldu.

YENİ FRAGMAN GELDİ

GTA 5’in yeni sürümünün neden bu kadar uzun bir ertelemeye maruz kaldığı hakkında henüz bir açıklama yapmayan Rockstar Games, oyuna ait yeni görüntülerin yer aldığı bir fragman da paylaştı.

GTA 5 yeni nesil konsol fragmanı - VİDEO

Bunların yanı sıra GTA Online da yeni sürümün piyasaya sürülmesiyle daha fazla içerik kazanacak. PlayStation Plus üyeleri, Sony’nin Rockstar Games’le yaptığı pazarlama anlaşması sayesinde de ek içeriklere sahip olacak.

GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümünün yayınlanma tarihi yaklaşırken, bir yandan da GTA 6 üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak yeni GTA oyununun çıkış tarihiyle ilgili hala net bir bilgi yok.