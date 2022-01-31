GTA 6, beklenenden daha erken piyasaya sürülebilir

GTA 6 oyununun ünlü radyo istasyonlarından bir şarkı listesinin sızması, oyunun beklenenden daha erken piyasaya sürüleceğini düşündürdü.

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 YOLDA

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'ten gelen açıklamalar ve şirketin attığı adımlardan hareketle, oyunun geliştirilme aşamasında olduğu zaten biliniyor.

GTA 6 RADYO ŞARKILARI SIZDIRILDI

Oyunun, gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin tamamlandığı ortaya çıktı.

Bu gelişme, daha önceki oyunların çıkış tarihleri düşünüldüğünde Grand Theft Auto 6'nın neredeyse tamamlandığını düşündürüyor. Çünkü GTA 5, şarkı listesinin sızdırıldığı tarihten bir ay sonra çıkış yapmıştı.

Öte yandan, GTA 6'nın sızdırılan şarkı listesindeki bazı parçalar şu şekilde:

Pet Shop Boys - Domino Dancing

Caribou - Odessa

Santigold - Nonsense Youth

Rihanna ft. Eminem - Numb

GTA 6 YAYIN TARİHİ

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, geçtiğimiz günlerde Zynga'yı 12,7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2024'te yıllık büyüme oranının yüzde 14 olacağı bilgisi paylaşıldı.

Analistlere göre bu büyüme, sadece Zynga satın almasıyla gerçekleşmeyecek. O yıl, büyük bir Rockstar oyunu piyasaya sürülebilir. Analistlere göre şirket, ancak GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle böyle bir büyüme yakalayabilir.

GTA 5 DE BENZER BİR DUYURUNUN ARDINDAN GELMİŞTİ

Take-Two, daha önce de büyük Rockstar oyunlarını haber vermek için şirket büyüme rakamlarını kullanmıştı.

Örneğin 2011'de de benzer bir büyüme olacağını açıklayan şirket, sadece 2 sene sonra Grand Theft Auto 5'i piyasaya sürmüştü. Benzer bir durum GTA 6 için de yaşanacak mı, hep birlikte bekleyip göreceğiz.