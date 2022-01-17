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    GTA 6 geliyor: Yayınlanma tarihi ile ilgili ilk bilgiler geldi

    Take-Two cephesinden gelen haberlere göre, Grand Theft Auto 6 2024 yılında piyasaya sürülebilir. İşte GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler....
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 11:42
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    GTA 6 geliyor: Yayınlanma tarihi ile ilgili ilk bilgiler geldi

    Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinden bir tanesi.

    Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala oldukça popüler.

    Günümüzde bile sürekli güncellenmeye devam eden GTA 5 Online ise şirkete en çok kazandıran yapımlar arasında yer alıyor.

    GTA 6 YOLDA

    GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

    Rockstar Games'ten gelen açıklamalar ve şirketin attığı adımlardan hareketle, oyunun geliştirilme aşamasında olduğu zaten biliniyor.

    gta 6

    GTA  6 YAYIN TARİHİ

    Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, geçtiğimiz günlerde Zynga!yı 12,7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

    Şirketten yapılan açıklamada, 2024'te yıllık büyüme oranının yüzde 14 olacağı bilgisi paylaşıldı.

    Analistlere göre bu büyüme, sadece Zynga satın almasıyla gerçekleşmeyecek. O yıl, büyük bir Rockstar oyunu piyasaya sürülebilir. Analistlere göre şirket, ancak GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle böyle bir büyüme yakalayabilir.

    gta 6

    GTA 5 DE BENZER BİR DUYURUNUN ARDINDAN GELMİŞTİ

    Take-Two, daha önce de büyük Rockstar oyunlarını haber vermek için şirket büyüme rakamlarını kullanmıştı.

    Örneğin 2011'de de benzer bir büyüme olacağını açıklayan şirket, sadece 2 sene sonra Grand Theft Auto 5'i piyasaya sürmüştü. Benzer bir durum GTA 6 için de yaşanacak mı, hep birlikte bekleyip göreceğiz.


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