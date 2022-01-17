GTA 6 geliyor: Yayınlanma tarihi ile ilgili ilk bilgiler geldi

GTA 6 geliyor: Yayınlanma tarihi ile ilgili ilk bilgiler geldi

Take-Two cephesinden gelen haberlere göre, Grand Theft Auto 6 2024 yılında piyasaya sürülebilir. İşte GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler....

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala oldukça popüler.

Günümüzde bile sürekli güncellenmeye devam eden GTA 5 Online ise şirkete en çok kazandıran yapımlar arasında yer alıyor.

GTA 6 YOLDA

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'ten gelen açıklamalar ve şirketin attığı adımlardan hareketle, oyunun geliştirilme aşamasında olduğu zaten biliniyor.

GTA 6 YAYIN TARİHİ

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, geçtiğimiz günlerde Zynga!yı 12,7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2024'te yıllık büyüme oranının yüzde 14 olacağı bilgisi paylaşıldı.

Analistlere göre bu büyüme, sadece Zynga satın almasıyla gerçekleşmeyecek. O yıl, büyük bir Rockstar oyunu piyasaya sürülebilir. Analistlere göre şirket, ancak GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle böyle bir büyüme yakalayabilir.

GTA 5 DE BENZER BİR DUYURUNUN ARDINDAN GELMİŞTİ

Take-Two, daha önce de büyük Rockstar oyunlarını haber vermek için şirket büyüme rakamlarını kullanmıştı.

Örneğin 2011'de de benzer bir büyüme olacağını açıklayan şirket, sadece 2 sene sonra Grand Theft Auto 5'i piyasaya sürmüştü. Benzer bir durum GTA 6 için de yaşanacak mı, hep birlikte bekleyip göreceğiz.