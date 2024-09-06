GTA 6 hakkında yeni gelişme: Sony pazarlama haklarını satın aldı Rockstar Games’in GTA 6 pazarlama haklarını Sony’ye sattığı yönündeki haberler bir kez daha konuşulmaya başlandı. İşte detaylar.

AA & Ensonhaber

Rockstar Games, yıllar süren bekleyişin ardından merakla beklenen GTA 6 fragmanını yayınlamıştı.

Rockstar Games'in fragmanının hemen ardından paylaştığı basın açıklamasına göre GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak.

Rockstar, GTA 6'nın zamanında yetişmesi için çalışanlarını ofise çağırmış ve oyunda bir gecikme olmayacağını duyurmuştu.

Öte yandan, oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz yapımcı firmadan gelen bir açıklama bulunmuyor.

GTA 6 PAZARLAMA HAKLARINI SONY SATIN ALMIŞ OLABİLİR

Gelecek yıl çıkış yapması beklenen GTA 6 için oyun konsolu devi Sony adına yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sony'nin GTA 6'yı PS5 ve yakında çıkacak PS5 Pro ile birlikte pazarlamak için özel haklarını satın aldığı öne sürüldü.

BU NE ANLAMA GELİYOR

İddialara göre Sony, GTA 6 için bir pazarlama anlaşmasını "kilitleyecek" ve şirketin oyunun reklamını "yalnızca PS5 ve PS5 Pro" ile birlikte yapmasına izin verecek.

Sony ile yapılan anlaşmanın GTA 6'nın Xbox Series X/S kullanıcıları için kullanılabilirliğini etkilemeyeceği, ancak Microsoft platformundaki "pazarlama görünürlüğünü" azaltabileceği öngörülüyor.

GTA 6'nın ikinci fragmanının aralık ayında düzenlenecek olan 2024 Oyun Ödülleri'nde yayınlanacağını tahmin ediliyor. İddialara göre bu fragman, PlayStation logosu ile gelecek ve anlaşma resmen duyurulacak.