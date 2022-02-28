Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
536.381
-1.32%
BTXN Coin
37.38
-1.88%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    GTA 6 haritasıyla ilgili yeni bilgiler geldi

    GTA 6'nın yapımcısı Take-Two'nun oyunun haritasının patentini aldığını ortaya attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    GTA 6 haritasıyla ilgili yeni bilgiler geldi

    Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinden bir tanesi.

    Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

    GTA 6 YOLDA

    GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

    Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

    gta 6

    GTA 6 HARİTASI PATENTLENDİ

    Önümüzdeki 2 yıl içerisinde çıkması planlanan GTA 6'nin haritasının patentinin alındığı ortaya çıktı.

    Geliştirici Take-Two, aynı zamanda GTA 5 oyuncularının çokça şikayet ettiği yükleme ekranı sorununu, GTA 6 ile çözüme kavuşturacak.

    Öte yandan, GTA 6'nın devasa haritası bazı oyuncuları endişelendirdi. Bu kadar büyük bir harıtada daha çok oyuncunun olacağı ve bunun da kasma sorunlarına yol açacağı söyleniyor.

    Muhtemelen şirket, bu sorunların üstesinden gelerek GTA 5'teki tüm hataları GTA 6'da giderecektir.

    gta 6

    gta 6


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna ne zaman bağımsız oldu?
    Gündem

    Ukrayna ne zaman bağımsız oldu?

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    Yerli düşüncenin önemli ismi Tarık Buğra'nın 28'inci ölüm yıl dönümü
    Kitap

    Yerli düşüncenin önemli ismi Tarık Buğra'nın 28'inci ölüm yıl dönümü

    Görüş Bildir