GTA 6 haritasıyla ilgili yeni bilgiler geldi

GTA 6'nın yapımcısı Take-Two'nun oyunun haritasının patentini aldığını ortaya attı.

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 YOLDA

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

GTA 6 HARİTASI PATENTLENDİ

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde çıkması planlanan GTA 6'nin haritasının patentinin alındığı ortaya çıktı.

Geliştirici Take-Two, aynı zamanda GTA 5 oyuncularının çokça şikayet ettiği yükleme ekranı sorununu, GTA 6 ile çözüme kavuşturacak.

Öte yandan, GTA 6'nın devasa haritası bazı oyuncuları endişelendirdi. Bu kadar büyük bir harıtada daha çok oyuncunun olacağı ve bunun da kasma sorunlarına yol açacağı söyleniyor.

Muhtemelen şirket, bu sorunların üstesinden gelerek GTA 5'teki tüm hataları GTA 6'da giderecektir.



