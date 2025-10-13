GTA 6'nın ne zaman ön siparişe açılacağı ortaya çıktı

Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği GTA 6'nın 26 Mayıs 2026'da piyasaya sürülmesi planlanırken, şimdi de oyunun ne zaman ön siparişe açılacağına dair yeni tahminler ortaya çıktı.

Rockstar Games'in geçmişteki adımları, bu tarihin çok da uzakta olmayabileceğine işaret ediyor.

TAHMİN: 3 KASIM 2025 PAZARTESİ

Bu tahminin temelinde, şirketin GTA 5'in lansman döneminde izlediği yol haritası yatıyor.

Rockstar Games, GTA 5'in ikinci fragmanını ve çıkış tarihini 5 Kasım 2012 Pazartesi günü yayınlamış ve aynı gün ön siparişleri başlatmıştı.

Bu yıl da benzer bir strateji izlenirse, 2025'in ilgili pazartesi gününe denk gelen 3 Kasım'da GTA 6 için yeni bir fragman yayınlanması ve ön siparişlerin açılması bekleniyor.

PLAYSTATION STORE SAYFASINDA HAREKETLİLİK

Bu iddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise, GTA 6'nın PlayStation Store sayfasında yapılan küçük bir güncelleme oldu.

Sayfadaki "Puanlamalar ve Değerlendirmeler" bölümünün aktif hale getirilmesi, şirketin ön siparişler için bir hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanıyor.

Ancak hem tarihin hem de bu yorumların şimdilik sadece birer spekülasyondan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.