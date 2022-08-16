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    GTA serisi toplamda 7.68 milyar dolar gelir elde etti

    Oyun dünyasının en önemli yapımları arasında gösterilen Grand Theft Auto serisi, şimdiye kadar 7.68 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 09:37
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    GTA serisi toplamda 7.68 milyar dolar gelir elde etti

    2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını sürekli olarak artırıyor.

    Take-Two, düzeneldiği finans toplantısında, oyun tarihinin en çok oynanan ve en çok kazandıran serisi olma yolunda ilerleyen Grand Theft Auto'nun finansal verilerini paylaştı.

    GTA serisi 7.68 milyar dolar kazandı

    Firmanın mali tablolarına göre GTA serisi, 2013 yılında GTA 5'in çıkmasından bu yana toplamda 7.68 milyar dolar gelir elde etti.. GTA V oyununun satışı ise 170 milyon adede ulaştı.

    Oyuncuların merakla beklediği GTA 6'nın şu anda geliştirilme aşamasında olduğu ve 2024 sonlarına doğru çıkış yapacağı söyleniyor. Bu nedenle, GTA 5'in piyasadaki hakimiyeti uzun bir süre boyunca devam edecek.

    gta 5


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