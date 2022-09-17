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    Guardian, Silikon Vadisi'nin altın çağını sorguladı

    Şirketlerin devasa yükselişler yaşadığını anlatan gazete, Amerikalılar arasında oluşan algıya dikkat çekti. ABD halkının, teknoloji şirketlerinin gücünün çok fazla olduğunu düşündüğü belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 09:50
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    Guardian, Silikon Vadisi'nin altın çağını sorguladı

    Artan faiz oranları, yavaşlayan büyüme ve halkın büyük teknoloji hakkındaki değişen görüşleri ABD'deki uzmanlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

    İngiltere basınından Guardian gazetesi, Silikon Vadisi'nin geleceğine dair bir analize imza attı.

    Yazıda, "Snapchat'te büyük işten çıkarmalar, Meta ve Apple'da çarpıcı değerleme düşüşleri ve diğer büyük teknoloji şirketlerinde işe alımların dondurulması, giderek yaygınlaşan bir soruyu gündeme getirdi: Silikon Vadisi'nin altın çağı sona mı eriyor?" denildi.

    Koronavirüs salgını, teknoloji endüstrisini zorladı

    Bu sorunun cevabının karmaşık olduğu, teknoloji endüstrisinin, son yıllarda dünyanın çoğunu çevrimiçi olmaya zorlayan ve teknoloji hizmetlerine talep patlaması yaşatan koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

    Bu durumla birlikte yükselen maaşlar ve ofis avantajlarının yavaşlıyor gibi göründüğü belirtildi.

    "Devasa yükselişin ardından normale dönüyoruz"

    Washington Üniversitesi'nde Profesör Margaret O'Mara, "Bu parti sonsuza kadar devam edemezdi. Birçok yönden, her şeyin aşırı boyutlara ulaştığı devasa bir yükselişin ardından normale dönüyoruz." dedi.

    Ortaya çıkan tablonun, büyük bir küresel gerilemeyle daha da kötüleştiğini belirten O'Mara, "Etrafta daha az para var. Yatırımcılar, çok daha makul bir şekilde nakit dağıtacaklardır." ifadelerini kullandı.

    Guardian, Silikon Vadisi nin altın çağını sorguladı #1

    Amerikalıların yüzde 68'i: Teknoloji şirketlerinin gücü çok fazla

    Öte yandan Amerikalıların yüzde 68'i, teknoloji kuruluşlarının ülke ekonomisinde çok fazla güce ve etkiye sahip olduğuna inanıyor. Bu oran, 2018 yılında yüzde 51'di.

    "Amerikalılar gerçekten büyük şeylerden hoşlanmıyor, insanlar konsantre güç konusunda endişeleniyor." diyen O'Mara, “Kimse altın çocuk olup 2 trilyon dolarlık bir şirket olamaz." şeklinde konuştu.

    Guardian, Silikon Vadisi nin altın çağını sorguladı #2


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