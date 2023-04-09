GUHEM, Dünya Uzay Haftası'nı yönetecek Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Dünya Uzay Haftası Derneği (WSW) tarafından düzenlenen Dünya Uzay Haftası'nın ulusal koordinatörü seçildi.

AA

Türkiye, 10 yıllık Milli Uzay Programı kapsamında çocuklarda ve gençlerde uzay konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda Bursa'da faaliyete geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Dünya Uzay Haftası'nı yönetecek

GUHEM, Dünya Uzay Haftası Derneği (WSW) tarafından düzenlenen Dünya Uzay Haftası'nın ulusal koordinatörü seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Dünya Uzay Haftası'nda böyle bir görev verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mirahmetoğlu, GUHEM'in uzay ve havacılık alanında genç nesillere ilham kaynağı olmak amacıyla kurulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu amaçla sadece bu hafta özelinde değil her zaman birçok etkinlik ve eğitim düzenliyoruz. Dünya Uzay Haftası Derneği tarafından ulusal koordinatör olarak seçilmemiz, yaptığımız çalışmaların takdir edildiğini gösteriyor.



Yaptığımız çalışmaları bu haftada sadece Bursa özelinde değil tüm Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Dünya Uzay Haftası'nı en iyi şekilde kutlamak için çalışmalara başladık.



Her sene bu özel hafta boyunca ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Konferanslar, paneller, seminerler, sergiler, yarışmalar, gözlemler, atölyeler, kamplar ve çok daha fazlasını gerçekleştirmek için çok heyecanlıyız. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız.

Dünya Uzay Haftası nedir

Birleşmiş Milletler tarafından 1999'da kabul edilen Dünya Uzay Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret ediyor.

Bunlardan ilki 4 Ekim 1957'de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'in uzaya fırlatılması ile uzay keşfinin yollarının açılması.

İkincisi ise 10 Ekim 1967'de Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı İçin Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi ile bu tarihler özel bir hafta olarak ilan ediliyor.

Dünya Uzay Haftası boyunca tüm dünyada farklı etkinlikler düzenlenerek uzay alanında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.