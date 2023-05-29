Güncelleme desteğini kaybeden 5 Xiaomi telefonu Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, beş akıllı telefonunu daha "güncelleme almayacak cihazlar" listesine ekledi.

ensonhaber.com

Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği kesiyor.

Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.

Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar, kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyor ve zamanla yavaşlıyor.

Güncelleme almayacak 5 Xiaomi modeli

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, beş akıllı telefonunu daha "güncelleme almayacak cihazlar" listesine ekledi:

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9S Pro

Redmi Note 9S Pro Max