Güncelleme desteğini kaybeden 5 Xiaomi telefonu

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Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği kesiyor.
Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.
Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar, kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyor ve zamanla yavaşlıyor.
Güncelleme almayacak 5 Xiaomi modeli
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, beş akıllı telefonunu daha "güncelleme almayacak cihazlar" listesine ekledi:
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9S
Redmi Note 9S Pro
Redmi Note 9S Pro Max