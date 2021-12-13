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    Güneş benzeri yıldızda şiddetli patlama: 10 kat daha güçlü

    Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıktaki Draco takımyıldızında yer alan bir yıldızda, rekor seviyede bir şiddetli patlama yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:49
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    Güneş benzeri yıldızda şiddetli patlama: 10 kat daha güçlü

    Bilim insanları, Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıktaki Draco takımyıldızında yer alan Güneş benzeri yıldızda, şimdiye kadar görülmemiş şiddetli bir patlama yaşandığını açıkladı.

    EK Draconis adlı yıldızda yaşanan Taçküre kütle atımı (CME) isimli patlamayı, Colorado Boulder Üniversitesi'nde görev alan ve bir süredir yıldızı gözlemleyen araştırmacılar tespit etti.

    10 KAT DAHA GÜÇLÜ

    Söz konusu patlamanın, şimdiye dek gözlemlenen en şiddetli CME patlamasından 10 kat güçlü olduğu ifade edildi.

    PATLAMA

    DÜNYA'YA UYARI

    Bilim insanına göre, gelecekte Güneş'te de buna benzer, büyük bir patlama yaşanabilir. Bu nedenle söz konusu patlama, Dünya'ya uyarı niteliğinde.

    Öte yandan Güneş'te tespit edilen, bundan çok daha hafif patlamalar bile Dünya yörüngesindeki uzay araçlarına ve gezegendeki elektrik şebekelerine zarar verebiliyor.

    Uzmanlar, böyle bir patlamanın söz konusu uyduları ve elektrik şebekelerini tamamen yakabileceğinden endişeleniyor.

    Dünya'nın güçlü manyetik alanı, üzerinde yaşayan canlıları bu tür olaylardan koruyor. Ancak bu manyetik alanın ötesine geçen ve Ay'a ya da Mars'a gitmeyi planlayan astronotlar, savunmasız kalabilir.

    patlama

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