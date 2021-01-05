Güneş enerjisi ile çalışan elektrikli bisiklet Terra'nın fiyatı belli oldu

Güneş enerjisi ile çalışan elektrikli bisiklet Terra'nın fiyatı belli oldu

Kanada merkezli firma Daymak, güneş panelleriyle şarj olan elektrikli bisikleti Terra'yı ön siparişe açtı.

Kanada merkezli Daymak firması, üzerinde güneş panelleri yer alan elektrikli bisikleti ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Terra isimli model, güneş panelleri sayesinde pillerin sürekli şarj olmasını sağlıyor.

Daymak, Terra modelini 2021 yılı içinde satışa çıkarmayı planlıyor. İki farklı versiyonla satılacak olan elektrikli bisikletin deluxe versiyonu 3 bin 495 dolardan, Ultimate versiyonu ise 7 bin 999 dolardan satışa sunulacak.

DAYMAK TERRA ÖZELLİKLERİ

Gücünü tamamen güneşten alan bisikletin Deluxe modeli, 48V 12AH pil paketine ve 15W güneş paneline sahip.

Bisikletin Ultimate modeli ise 72V 40AH pil paketine, 15W güneş paneline, JBL imzalı hoparlör sistemine ve 500W elektrik motoruna sahip.

Ultimate modelde ayrıca GPS ve kablosuz şarj imkanı da yer alıyor. İki modelinde maksimum hızı 32 kilometre ve menzilleri 100 kilometre olarak açıklandı.