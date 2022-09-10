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    Güneş, ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

    Daniel Inouye Teleskobu, ilk kez Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan kromosferden görüntü yakaladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 09:10
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    Güneş, ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

    Hawaii'nin Maui adasındaki Haleakala Gözlemevi'nde güneş araştırmaları yapan bilimsel bir tesis olan Daniel Inouye Teleskobu, yeni bir başarıya imza attı.

    ABD Ulusal Güneş Gözlemevi, Daniel Inouye Teleskobu'nun güneşe ait dünyaya ulaştırdığı yeni fotoğrafı paylaştı.

    Kromosfer görüntülendi

    Fotoğrafta, Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve ‘renk küresi’ olarak nitelenen kromosfer bugüne kadar ilk kez bu kadar ayrıntılı yer aldı.

    Yüksek çözünürlükteki fotoğrafta, Güneş'in 82 bin 500 kilometrelik bir alanı net bir şekilde görülebiliyor.

    koromosfer

    Güneş'in fotonlarına karşı dayanıksız olan daha önceki teleskopların lensleri bu kadar ayrıntılı görüntü alınamamasına yol açıyordu.

    Gelişen teknoloji ise, uzay cisimlerinin de giderek daha net fotoğraflanabilmesini sağlıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Daniel Inouye Güneş Teleskobu gibi gelişmiş cihazlar, Güneş'in daha önce görülmeyen ayrıntılarının gözler önüne serilmesini sağlıyor.

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