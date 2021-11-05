Güneş ışığı ve havadan yakıt üretebilen sistem geliştirildi

Bilim insanları, güneş ışığı ve havadan yakıt üretebilecek yeni bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

Gelecekte yakıt problemimiz tarih olabilir mi? Bilim insanlarına göre bu sorunun cevabı evet.

Bilim insanları, güneş ışığı ve havadan yakıt üretebilecek yeni bir sistem geliştirdiklerini duyurdu.

Üstelik yeni sistem, sadece laboratuvar koşullarında değil, arazi koşullarında da çalışabiliyor.

KARBONSUZ YAKIT ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİR

Keşfin ardındaki mühendisler, yeni sistemin önemli miktarda geliştirilmesi gerektiğini, ardından havacılık ve denizcilik gibi alanlarda karbonsuz yakıt üretiminde kullanılabileceğini söylüyor.

Mühendis Aldo Steinfeld ve meslektaşları, araştırmanın yürütüldüğü üniversite olan ETH Zürih'in çatısına sistemin çalışan bir versiyonunu kurdu.

Havadan karbondioksit ve su alan bir hava yakalama ünitesi, güneş enerjisini yakalayan ve malzemeleri karbonmonoksit ve oksijen karışımına dönüştürmek için kullanan bir güneş ünitesi ve bu gazı yakıt olarak kullanılabilecek şekilde sıvıya dönüştüren başka bir üniteden oluşan sistem, oldukça iyi sonuçlar verdi.

ÜRETİM İÇİN BÜYÜK ALANA İHTİYAÇ VAR

Sistem, yeterince büyük olacak şekilde ölçeklendirilebilirse, gelecekte birçok sektörde kullanılabilir. Ancak bunun için büyük üretim tesislerine ihtiyaç duyulacak ve başlangıçta üretilecek yakıt daha pahalı olacak.

Bu nedenle araştırmacılar politika desteği ve yakıta yönelik ilk yatırımı destekleyecek yolların bulunması gerektiğini belirtiyor.