Güneş patlaması nedir

Güneş patlaması, Güneş'in yüzeyinde gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket ederler.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle, Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

GÜNEŞ'İN HER TABAKASINI ETKİLİYOR

Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır.

Güneş patlamalarının yaşandığı bölgelerde manyetik faaliyet yüksek olduğu için, genellikle bu bölgelerde Güneş Lekeleri'ne de rastlarız

Bilim insanları, Güneş'in son yüz yılın en büyük solar minimum dönemine girdiğini söylüyor.

(Solar minimum: En az Güneş enerjisi aktivitesi dönemine verilen isim. Bu süre zarfında, Güneş lekesi ve Güneş patlaması aktivitesi azalır ve genellikle günlerce meydana gelmez.)



