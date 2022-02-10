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    Güneş patlaması sonrası manyetik fırtına, Dünya'yı etkileyebilir

    Güneş'te meydana gelen patlamanın oluşturduğu jeomanyetik fırtına Dünya'yı etkisi altına alabilir.
    • AA
    • 10.02.2022 - 02:32
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    Güneş patlaması sonrası manyetik fırtına, Dünya'yı etkileyebilir

    Hint Bilim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsünde görevli bilim insanları yaptıkları açıklamada, güneşte 6 Şubat'ta patlama yaşandığını belirtti.

    Açıklamada, patlamanın manyetik fırtınaya yol açtığı ifade edildi.

    ÇOK TEHLİKELİ OLMASI BEKLENMİYOR

    Manyetik fırtınanın önce Venüs'ü ardından da bugün veya yarın saniyede 415-615 kilometre hızla Dünya'yı etkileyebileceği duyurulan açıklamada, fırtınanın "etkisinin çok tehlikeli olmasının muhtemel görülmediği" kaydedildi.

    Güneş patlaması sonrası manyetik fırtına, Dünya yı etkileyebilir #1

    DÜNYANIN MANYETİK ALANINI ETKİLEYEBİLİR

    Açıklamada, fırtınanın dünyanın manyetik alanını etkileyebileceğine dikkat çekildi.

    Hint basını, güneş fırtınasının, jeomanyetik aktiviteye neden olacağını bunun da genellikle kuzey ülkelerinde görülen, kuzey ışıkları olarak adlandırılan gökyüzünde oluşan renkli ışık oyunlarının kutupların ilerisindeki bölgelerde de görülmesine yol açabileceğini duyurdu.

    Güneş patlaması sonrası manyetik fırtına, Dünya yı etkileyebilir #2

    GÜNEŞ FIRTINASI VE ETKİLERİ

    Güneş patlamaları sonucu Güneş'in "korona" adı verilen üst tabakasından uzaya yayılan elektron ve protonlardan oluşan, plazma halindeki yüklü parçacıkların oluşturduğu güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanına etki etmesi olayına güneş fırtınası adı veriliyor.

    Dünya tarihinde kaydedilen en şiddetli güneş fırtınası 1859 yılında meydana gelmişti. Carrington Olayı olarak da bilinen bu güneş fırtınası sonucu normalde kutuplara yakın bölgelerde gözlemlenen kuzey ışıkları ekvatora kadar ilerlemişti.

    Fırtına sonucunda, Dünya'nın elektromanyetik alanına bağlı olarak çalışan cihazlar da dahil olmak üzere, tüm dünyada elektromanyetik aksaklıklara yol açmıştı.


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