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    Güneş sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

    NASA, Güneş sistemi dışında bugüne dek 5 binden fazla gezegenin keşfedildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:04
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    Güneş sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

    Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

    Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

    SAYILARI 5 BİNİ GEÇTİ

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA), yapılan açıklamada, Öte Gezegen Arşivi’ne en son eklenen 65 gezegenle "ötege zegen" sayısının 5 bini geçtiği bildirildi.

    NASA Öte gezegen Bilim Enstitüsü'nde araştırmacı Jessie Christiansen, yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Teyit edilen öte gezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.

    Güneş sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi #1


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