Güneş sisteminde gözlemlenen en uzak nesne bulundu

Bir araştırma ekibi, Güneş sisteminde şimdiye dek gözlemlenen en uzak nesneyi tespit etmeyi başardı.

Bilim insanları, Güneş sisteminin Plüton'un da ötesine uzanan bir haritasını çıkarmak için 2012'den beri gökyüzünü inceliyor.

Araştırmacıların Güneş sisteminde şimdiye kadar gözlemlediği en uzak nesne ise Güneş'ten 124 astronomik birim uzakta bulunan ve "2018 VG 18" (FarOut) olarak adlandırılan bir gök cismiydi. (1 Astronomik birim: Dünya ve Güneş arasındaki mesafe)

YENİ NESNE DAHA UZAK

ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Scott Sheppard, Hawaiʻi Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden David Tholen ve Kuzey Arizona Üniversitesi'nden Chad Trujillo'nun yer aldığı bir araştırma ekibi, Güneş sisteminde şimdiye dek gözlemlenen yeni bir en uzak nesne tespit etti.

Resmi olarak 2018 AG37 diye adlandırılan nesne, Güneş'ten çok uzak bir yörüngede bulunuyor ve cismin Güneş'e olan mesafesi 132 astronomik birim olarak belirlendi. Nesnenin Güneş etrafında bir kez dönmesi yaklaşık bin yıl sürüyor.





2018 AG37'nin yaklaşık 400 kilometre genişliğinde olduğunu tahmin ediliyor. Bu da cismin buz açısından zengin olduğu anlamına geliyor.

Söz konusu gök cismi, ilk olarak Ocak 2018'de Hawaii'deki Subaru teleskopuyla keşfedilmişti. Ekip, nesnenin yörüngesini belirlemek için, yine aynı yerde bulunan Gemini North teleskoplarını ve Şili'deki Las Campanas Gözlemevi'ne ait Magellan teleskoplarını kullandı.

Öte yandan bilim insanları, 2018 AG37 gibi başka uzak nesneler de bulabileceğini söylüyor. Ancak bu nesneler Güneş sisteminin çok uzak noktalarında olduğu için, gözlemlenemeyecek kadar sönükler.



