Güneş sistemindeki en büyük çarpma krateri keşfedildi

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; Güneş sisteminde bir gök cisminin çarpması sonucu oluşan en büyük krater, Jüpiter'in uydusu Ganymede'de tespit edildi.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, 63 farklı uyduya sahip.

Bu uyduların en büyüğü Ganymede, aynı zamanda Güneş sisteminin de en büyük uydusu olma özelliğine sahip.

Japonya'nın Kobe Üniversitesi ve Oshima Koleji Ulusal Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan yeni araştırmaya göre Ganymede, Güneş sistemindeki en büyük çarpma kraterine ev sahipliği yapıyor.

Araştırmacılar, Jüpiter ve uydularından elde edilen önceki araştırma görevlerinden görüntüleri yeniden inceledi ve bu sıra dışı yapıyı ortaya çıkarmak için bilgisayar modellemelerinden yararlandı.

7 BİN 805 KİLOMETRELİK DEV KRATER ÇARPMA SONUCU OLUŞMUŞ OLABİLİR

Bilim insanları, Ganymede'in yüzeyi boyunca eş merkezli halkalarda bulunan olukları belirledi. Bu olukların oluşturduğu 7 bin 805 kilometrelik dev kraterin, Ganymade ile yaklaşık 150 kilometre yarıçaplı bir asteroit arasındaki çarpışma sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Eğer bu tahmin doğruysa; Ganymade'de bulunan kraterin, Jüpiter'in bir başka uydusu olan Calisto'daki 1.900 kilometrelik krateri geride bırakarak Güneş sisteminin en büyük çarpma krateri olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca 16 bin kilometre uzunluğa sahip krater, Ganymede'in yüzeyinin büyük bir kısmını da kaplıyor.





GELECEK GÖREVLER İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Avrupa Uzay Ajansı, 2020 yılında gerçekleşmesi planlanan Jüpiter Icy Moons Explorer görevi kapsamında, Jüpiter'in uydularını daha yakından inceleyecek. Yeni buluş, görev esnasında birçok sürprizle karşılaşılabileceği anlamına geliyor.