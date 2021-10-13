Güneş sisteminin dışından gelen garip sinyaller keşfedildi

Bilim insanları, ilk kez dünyanın en güçlü radyo anteni olan LOFAR'ı kullanarak, Güneş sisteminin dışında yer alan gezegenlerden gelen sinyalleri tespit etti.

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor. Bu bulgulardan en önemlileri ise hala kaynağı keşfedilmeyen gizemli radyo sinyalleri.

Avustralyalı bilim insanları, ilk kez dünyanın en güçlü radyo anteni olan LOFAR'ı kullanarak, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan gezegenlerden gelen sinyalleri tespit etti.

"EVRENDE YALNIZ OLMAYABİLİRİZ"

Araştırmacılar, bu öte gezegenlerin Dünya'ya benzeyen sıcaklıklara ve sıvı suya sahip olduğunu düşündüklerini belirterek, "Evrende yalnız olmayabiliriz." açıklamasını yaptı.

Çalışmanın baş yazarı Joseph Callingham, ekibin sinyallerin yıldızlar ve görünmeyen yörüngedeki gezegenler arasındaki manyetik bağlantıdan geldiğinden emin olduğunu söyledi.

Öte yandan bilim insanları, kırmızı cücelerin yörüngelerinde dönen gezegenlerin genellikle Dünya benzeri sıcaklıklara sahip olduğunu söyleyerek, "Yani, yaşam için elverişli gezegenler arıyoruz. Bu, yalnızca taşınmamız için bir B gezegenini bulmakla ilgili değil. Evrende başka bir yerde yaşam olup olmadığını bulmakla ilgili." açıklamasını yaptı.

Queensland Üniversitesi'nden astrofizikçi Dr. Benjamin Pope, “Evrende yalnız olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak, Dünya dışı zeka arayışı ile herhangi bir biyolojik imzanın kanıtı arayışı arasında ayrım yapmaya dikkat etmeliyiz.

"CEVABINI ER GEÇ BULACAĞIZ"

Dışarıda hayat olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili gerçekçi bir ihtimal olduğunu düşünmeseydim bu işi yapmazdım. Bunun cevabını er geç bulacağız.” ifadelerini kullandı.



