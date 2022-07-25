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    Güneş sisteminin en büyük kanyonu görüntülendi

    Avrupa Uzay Ajansı’nın Mars yörüngesindeki uzay aracı, Güneş sistemindeki en büyük kanyonu görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:18
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    Güneş sisteminin en büyük kanyonu görüntülendi

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından kızıl gezegene gönderilen ve Mars'ın birçok yönünü araştırarak bilgiler toplayan Mars Express uzay aracı, Güneş sistemindeki en büyük kanyonu görüntüledi.

    Avrupa Uzay Ajansı, Mars Express adlı yörünge aracının kaydettiği nefes kesen görüntüleri bu hafta internet sitesinde yayınladı.

    Valles Marineris adı verilen devasa kanyon, yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğunda ve 300 kilometre genişliğinde.

    Dünya'daki en büyük kanyondan 5 kat daha derin

    Yaklaşık 7 kilometrelik derinliğe ulaşan jeolojik şekil, Dünya’daki Büyük Kanyon'dan 5 kat daha derin.

    Valles Marineris’in, muhtemelen Mars yüzeyinde bir zamanlar akış halindeki su sayesinde ve tektonik plakaların sürüklenmesiyle oluştuğu tahmin ediliyor.

    Bu görkemli doğal yapıların detaylı ve yakından incelenmesi, bilim insanlarının Mars'ın jeolojik tarihini anlamasını sağlayabilir.

    mars


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