Güneş, yeterli suyla tamamen söndürülebilir mi Güneş bir ateş topu değil, bir nükleer füzyon topudur. Güneş'i söndürmenin bir yolunu bulsaydık, bunu nasıl yapardık? Gelin ısı ve ışık kaynağımızı yakından inceleyelim.

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Güneş'i genellikle bize sıcaklık, ışık ve yaşam sağlamak için sonsuza dek yanan büyük bir ateş topu olarak algılarız. Peki varsayımsal olarak konuşursak, Güneş'i söndürmek istersek ne olur?

İnsanların düşüncesine göre, bir yangını söndürmenin en iyi yolu üzerine su dökmektir, öyleyse onu söndürmek için yeterince büyük miktarda su bulmayı başarırsak Güneş'i söndürebilir miyiz?

Öncelikle Güneş kendi başına bir "ateş" topu değildir, en azından Dünya'da bulduğumuz türde bir ateş değildir.

Güneş, güneş sisteminin kalbinde ilerlemesini sağlayan çok farklı bir yakıt kaynağına sahiptir. Bu yakıtla çalışan sürece "nükleer füzyon" deniyor.

Basitçe söylemek gerekirse, nükleer füzyon, muazzam basınç altında hidrojen atomlarının helyum atomları oluşturmak için bir araya gelmesidir.

Asıl sorumuzun yanıtına geçmeden önce, nükleer füzyonun nasıl çalıştığının temel prensibini anlamaya çalışalım.

Nükleer füzyon

Her şeyden önce, nükleer füzyonun Dünya'da yeniden oluşturulması son derece zordur, çünkü yalnızca aşırı koşullar altında gerçekleşebilir.

Yaklaşık 333.000 Dünya'nın basıncı ve 15 milyon santigrat derece sıcaklığıyla, Güneş'in çekirdeğini Dünya ortamında yaratmanın ne kadar zor olduğunu kendiniz hayal edin.

Nükleer füzyonda, hidrojen atomları basınca yenik düşer ve birbirleriyle kaynaşarak helyum oluşturur, sonuç olarak nötrinolar, pozitronlar ve gama ışınları yayar.

Erimiş helyum çekirdeklerinin net kütlesi bu nedenle bileşenlerinin toplamından çok daha küçüktür ve kayıp kütle, saf güneş enerjisi olarak salınır.

Su, nükleer füzyonu nasıl etkiler?

Bir şekilde Güneş'inkiyle aynı hacimde bir su kaynağı bulmayı başardığımızı hayal edin. Bu su kaynağını Güneş'e gönderdiğimizi düşünürsek, yolculuk sırasında o su tamamen donmuş olacak. Peki bu donmuş devasa buz topunu yine de Güneş'e doğru itersek ne olur?

Elbette buz kütlesi, Güneş'in atmosferine yaklaştığı anda buharlaşacak ve dağılacaktır. Bu nedenle, inanılmaz miktarda su buharını Güneş'in çekirdeğine doğru yönlendirmek, ilk engeliniz olacaktır.

Bunu yapmayı başardığınızı varsayarsak, bu, Güneş'in eşit miktarda su buharı tarafından söndürüleceği anlamına mı geliyor?

HAYIR! Güneş bunun gerçekleşmesi için çok sıcaktır. Eğer devasa su buharını Güneş'in çekirdeğine doğru gönderirsek, su buharı temel unsurlarına, yani hidrojen ve oksijene daha da parçalanacaktır.

Başta söylediğimizi yeniden hatırlatalım. Güneş, nükleer füzyonla çalışır ve bunun ana yakıt kaynağı hidrojen atomlarıdır. Eğer Güneş'e devasa su buharı gönderirsek, söndürmek yerine ona daha fazla yakıt sağlamış oluruz. Kısacası, Güneş'i söndürmek isterken, aslında daha da büyütürüz.

Güneş'te meydana gelen nükleer füzyon türüne Proton-proton nükleer füzyonu denir, ancak evrende başka nükleer füzyon türleri de vardır ve kimyasal bileşimleri Güneş'inkinden farklı olan yıldızlarda gerçekleşir.

Bunlardan birine karbon-azot-oksijen reaksiyonu denir. Güneş'in çekirdeğine oksijenin girmesiyle, Güneş'in içinde bu tür bir füzyon mümkün olacaktır, çünkü hidrojenin artmasıyla Güneş eskisinden 1,7 kat daha ağır olacaktır.

CNO (karbon-azot-oksijen) füzyonu ve bu tür artan kütle ile, şimdiki Güneş'in 1,3 katı büyüklüğünde ve 6 katı parlaklığında bir yıldızın yanı sıra Güneş'ten çok daha sıcak bir sıcaklık elde edersiniz.

Güneşimiz, normal sağlıklı sarı parıltısı yerine, tehlikeli UV ışınları salan mavimsi beyaz bir yoğunlukta yanardı. Ayrıca, hepimiz kızararak ölürdük çünkü Dünya da şu an olduğundan 6 kat daha sıcak olurdu.

Güneş suyla tamamen söndürülemez mi

Aslında kısmen bunu yapmanın bir yolu var, ancak bunun için korkunç derecede suya ihtiyacınız var.

Üstelik bu kez, aynı suyu hızlandırmalı ve neredeyse ışık hızında doğrudan Güneş'e fırlatmalısınız. Böylece su buharlaşmadan Güneş'e ulaşabilir.

Bu, Güneş'i tamamen söndürmeyecek, ama kesinlikle Güneş'in yerçekimi bütünlüğüne meydan okuyacaktır. Bu yöntem, Güneş'in parçalanmasına ve büyük ateşli gaz topunun fiilen yok edilmesine neden olabilir.

Bunun sonucunda ise Dünya'daki yaşam tamamen donar ve gezegenleri bir arada tutan Güneş'in yerçekimi olmadan, her şey evrene savrulmaya başlar.