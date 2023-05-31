Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi James Webb Uzay Teleskobu verilerini inceleyen bilim insanları, evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızların oluştuğunu tespit etti.

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NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştu

James Webb Uzay Teleskobu verilerini inceleyen bilim insanları, evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızların oluştuğunu tespit etti.

İsviçre Cenevre Üniversitesinden astrofizikçi Corinne Charbonnel, "James Webb Uzay Teleskobu'nun topladığı veriler sayesinde, bu olağanüstü yıldızların varlığına dair ilk ipucunu bulduğumuza inanıyoruz." dedi.

Bilim insanları hepsi aynı dönemde oluştuğu düşünülen bu yıldızların, "küresel yıldız kümeleri" olarak tanımlıyor.

Araştırmacılar, evrenin ilk dönemlerinin kalıntıları olduğu belirtilen söz konusu kümeleri, "fosiller" olarak tanımlıyor.

Söz konusu küresel yıldız kümelerinin ise yaşam sürelerinin sonuna yaklaştığı belirtiliyor.

Barselona Üniversitesi öğretim üyesi Mark Gieles, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: