NASA'nın Güneş'i incelemek için fırlattığı Parker Güneş Sondası'nın, Güneş'in dış atmosferinde süzülürken kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çımıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

GÜNEŞ'İN ATMOSFERİNE GİRDİ

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker aracı, geçtiğimiz günlerde Güneş'in dış atmosferinin içine girmeyi başarmıştı.

Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker'ın, atmosferde süzülürken elde ettiği görüntüler yayınlandı.

NASA'nın yeni yayınladığı görüntülerde, Güneş'ten gelen plazma dalgalarının uzay aracının kamerasının önünden hızla geçtiği görülüyor.

Güneş'in atmosferinden yeni görüntüler yayınlandı - VİDEO

NASA birkaç gün önce yaptığı duyuruda, uzay aracının Güneş'e çok yaklaştığı 8. uçuşunda Alfvén kritik yüzeyini geçmiş ve yıldızın atmosferine girmeyi başarmış olduğunu açıkladı.

Alfvén kritik yüzeyi diye bilinen nokta, Güneş atmosferinin sonunu ve Güneş rüzgarlarının başladığı bölgeyi temsil ediyor.

24 TUR ATACAK

Bilim insanlarına göre Güneş'in dış çeperi, kendisinden daha sıcak. Parker'ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor. Paker aracı, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.

(Temsili görseller)