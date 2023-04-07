Güneş'in en büyük mozaiği! 90 bin görüntü birleştirildi Astrofotoğrafçılar Andrew McCarthy ve Jason Guenzel, 90 bin fotoğrafını birleştirerek Güneş'in en büyük mozaiğini yaptı.

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Astrofotoğrafçılar Andrew McCarthy ve Jason Guenzel, kendi kareleri ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) fotoğraflarını da kullanarak Güneş yüzeyinin mozaiğini oluşturdu.

McCarthy ve Guenzel, Güneş'in türbülanslı yüzeyini gösteren ve bir tenis topunun üzerindeki tüylere benzeyen "Helios Füzyonu" adını verdikleri görüntüyü oluşturmak için yaklaşık 90 bin uydu fotoğrafını bir araya getirdi.

Güneş atmosferinin en dış kısmı olan koronanın ve korona ile Güneş'in görünür yüzeyi (fotosfer) arasındaki ince plazma tabakasının oluşturduğu kromosferin görüntülerini almanın zor olduğunu vurgulayan McCarthy, Güneş'in bu bölümlerinin yalnızca özel koşullarda görülebilir olduğunu belirtti.

90 bin görüntü birleştirildi

Fotoğrafçılar, bir bilgisayar yazılımıyla 90 bin görüntüyü "adeta bir yorgan gibi birbirine diktiklerini" ifade etti.

McCarthy; mozaiğin, Güneş'in yüzeyinden sıçrayan diken görünümlü ince plazma jetleri ve kabaca 14 Dünya boyutunda dev bir plazma kasırgasını içerdiğini kaydetti.

Astrofotoğrafçı McCarthy, 22 Mart'ta çalışmalarının son haline geldiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.