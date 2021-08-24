Güneş'in etrafında en hızlı dönen göktaşı bulundu

Bilim insanları, tespit edilen 2021 PH27 isimli gök taşının bir tam turu 113 günde tamamladığını ve en hızlı yörüngeye sahip göktaşı olduğunu açıkladı.

Uzay ve gök cisimleriyle ilgili çalışmalarına devam eden bilim insanları, en hızlı yörüngeye sahip göktaşını keşfetti.

Hesaplamalara göre 2021 PH27 isimli göktaşı, Güneş'in etrafında bir tur atması 113 Dünya gününe denk geliyor. Bu süre 2021 PH27'i Güneş'in yörüngesindeki en hızlı göktaşı yapıyor.

Aynı zamanda 2021 PH27'den hızlı olan tek bir gök cismi var. O da Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür.

Merkür'ün Güneş'in etrafında bir tur atması 88 gün sürüyor. 2021 PH27, Dünya'ya her yaklaştığında yüzeyi çok fazla ısınıyor ve uzaya kurşun madeni bırakıyor. Bu kurşun da Güneş'e doğru çekiliyor.

ÇARPARAK YOK OLACAK

13 Ağustos tarihinde keşfedilen 2021 PH27'in ömrü de uzun olmayacak. Yapılan hesapalara göre, 1 kilometre çapına sahip göktaşı birkaç milyon yıl içerisinde Güneş'e, Merkür'e ya da Venüs'e çarpacak ve Güneş'in etrafındaki serüvenini sonlandıracak.