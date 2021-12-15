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    Güneş'in şimdiye kadarki en net fotoğrafı paylaşıldı

    Andrew McCarthy isimli bir fotoğrafçı, 150 binden fazla fotoğrafı birleştirerek Güneş'in bugüne kadarki en net fotoğrafını oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:16
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    Güneş'in şimdiye kadarki en net fotoğrafı paylaşıldı

    Her ne kadar çıplak gözle baktığımızda pek fazla bir şey göremesek de ısı kaynağımız Güneş, oldukça etkileyici detaylar barındırıyor.

    Andrew McCarthy isimli bir fotoğrafçı, Güneş'in muazzam detaylarını gözler önüne seren etkileyici bir fotoğraf oluşturmayı başardı.

    Özel olarak modifiye ettiği bir teleskop yardımıyla 150 binden fazla fotoğraf çeken McCarthy, yaklaşık 14 saatlik çalışmanın sonucunda tüm fotoğrafları birleştirdi ve ortaya 300 megapiksellik etkileyici bir görsel çıktı.

    Şimdi Andrew McCarthy'nin çektiği ve Güneş'i tüm detaylarıyla gösteren fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım.

    İŞTE EN DETAYLI GÜNEŞ FOTOĞRAFI:

    Güneş in şimdiye kadarki en net fotoğrafı paylaşıldı #1

    GÜNEŞ'İN EN AKTİF BÖLGELERİNDEN BİRİNDEKİ MANYETİK FIRTINALAR

    Güneş in şimdiye kadarki en net fotoğrafı paylaşıldı #2

    Güneş in şimdiye kadarki en net fotoğrafı paylaşıldı #3

    Güneş in şimdiye kadarki en net fotoğrafı paylaşıldı #4

    Güneş in şimdiye kadarki en net fotoğrafı paylaşıldı #5

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