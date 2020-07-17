Güneş'in şimdiye kadarki en yakın görüntüleri paylaşıldı

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, Solar Orbiter aracından elde edilen Güneş'in en yakın görüntülerini yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen ve 10 Şubat 2020 tarihinde Güneş'e olan yolculuğuna başlayan Solar Orbiter, Güneş'teki araştırmalarına devam ediyor.

Güneş'in yaklaşık 77 milyon kilometre yakınına giden Solar Orbiter, önümüzdeki yıllarda bu mesafeyi 43 milyon kilometreye kadar düşürecek.

GÜNEŞ'İN EN YAKIN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, Solar Orbiter aracından gelen yeni Güneş fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflar, şimdiye kadarki en yakın Güneş fotoğrafları olma özelliğini taşıyor.

SENSÖRLER İLE GÜNEŞ'İ İZLİYOR

Bilim insanlarının Güneş üzerindeki yeni gözü olan Solar Orbiter, üzerinde 10 farklı sensör barındırıyor. Bu sensörlerden altısı Güneş ve çevresini izliyor, diğer 4 sensör ise uzay aracının çevresini izlemekle görevli.

Ayrıca Güneş'teki patlamaları da yakından inceleyen Solar Orbiter, verileri Dünya'ya göndererek bu patlamalar hakkında bilim insanlarının detaylı araştırmalar yapmasını sağlıyor.





NASA ile Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak olarak yürüttüğü Solar Orbiter projesine; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere de destek veriyor.