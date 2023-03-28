Güneş'te dev bir delik keşfedildi: Fırtına Dünya'yı vurabilir Güneş'in yüzeyinde dev bir 'delik' belirdi ve cuma gününe kadar Dünya'ya hızla güneş rüzgarları gönderebilir.

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Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz etkileniyor.

Güneş'te ikinci bir dev delik keşfedildi

Güneş'in yüzeyinde dev bir 'delik' belirdi ve cuma gününe kadar Dünya'ya hızla güneş rüzgarları gönderebilir.

Söz konusu delik, Dünya'nın yaklaşık 18 ila 20 katı büyüklüğünde.

Koronal delikler, uydulara zarar verebilecek ve Dünya'ya ulaşırlarsa çarpıcı kuzey ışıklarını ortaya çıkarabilecek güneş rüzgarlarını uzaya salıyor.

Koronal delikler oldukça yaygındır, ancak genellikle rüzgarlarının uzaya püskürtüldüğü Güneş'in kutuplarına doğru görünürler.

Ancak Reading Üniversitesi'nde uzay fiziği profesörü olan Mathew Owens, Güneş'in yaklaşık her 11 yılda bir gerçekleşen bir aktivite zirvesine doğru hızlandığını, bu deliklerin Güneş'in ekvatorunun yakınında görünme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Güneş'teki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum", lekelerin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" deniyor. Güneş, her 11 yılda bir bu evreler arasında geçiş yapıyor.

2025'teyse solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya'yı etkilemesini bekliyor.