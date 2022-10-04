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    Güneş’teki en güçlü patlama görüntülendi

    NASA, Güneş üzerindeki son dönemdeki en kuvvetli patlamayı görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 17:45
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    Güneş’teki en güçlü patlama görüntülendi

    Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

    Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

    Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

    Güneş'teki en güçlü patlama görüntülendi

    NASA, 2 Ekim’de Güneş’in yüzeyindeki kuvvetli patlamayı görüntülemeyi başardı. NASA tarafından yapılan paylaşımda, Güneş’teki patlama açıkça görülürken, bazı yetkililer ise bu durumun Dünya üzerindeki gündelik yaşamı etkileyebileceğini söyledi.

    nasa

    Bilim insanları, Güneş üzerinde önümüzdeki günlerde de benzer patlamaların olabileceğini söylüyor.

    Öte yandan bilim insanları, Güneş'teki bu patlamaların radyo dalgalarını, telefon şebekelerini, elektrik bağlantılarını ve navigasyon sistemlerini etkileyebileceğini açıkladı.

    ABD’nin bazı bölgelerini etkisi altına alan Ian Kasırgası devam ederken, ABD’li yetkililer birçok noktada telsiz bağlantılarının koptuğunu ve şebekelerde sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.


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