Güneş'teki patlama Starlink uydularını yok etti

Bu yılın başında Güneş’te meydana gelen büyük bir patlamanın, Elon Musk'a ait 38 Starlink uydusunu yok ettiği açıklandı.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

Starlink'in bazı uyduları yok oldu

SpaceX, düşük gecikmeli 49 internet uydusunu 3 Şubat'ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatmıştı.

Bu esnada ise Güneş’te yaşanan patlama nedeniyle büyük bir radyasyon dalgası etrafa yayıldı.

Uzmanların bildirdiğine göre, Starlink uydularının 38’i saatte binlerce km hızla yanmadan önce alçaldı. Buna rağmen, her biri yaklaşık 260 kg ağırlığındaki uydular, yerdeki hiç kimse için tehlike oluşturmadı.

Öte yandan SpaceX'in yörüngede 3 binden fazla uydusu bulunuyor ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Ancak gelecekte Güneş'te yaşanabilecek patlamalar, yörüngedeki uyduları tehlikeye atmaya devam edecek.