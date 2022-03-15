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    Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı

    Güney Afrika'da rekabet kurumu, sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.03.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 10:19
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    Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı

    Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi popüler uygulamaları bünyesinde barındıran ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, son zamanlarda pazar hakimiyetini kötüye kullandığı için bazı ülkelerin radarında.

    Güney Afrika'da rekabet kurumu, yine benzer bir durum nedeniyle sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi.

    Güney Afrika Rekabet Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Meta ve yan kuruluşları WhatsApp ile Facebook'un pazardaki hakim durumu suistimal etme niyetinde olduğu belirtildi.

    META, DEVLET DESTEKLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASINI HEDEF ALIYOR

    Açıklamada, WhatsApp'ın Güney Afrika hükümetince 2018'de başlatılan ve vatandaşların devlet kuruluşlarıyla doğrudan irtibata geçebilmesini amaçlayan "GovChat" isimli mesajlaşma uygulamasını devre dışı bırakma niyetinde bulunduğu iddia edildi.

    Komisyon, mahkemeden Meta, WhatsApp ve Facebook'un Güney Afrika'daki toplam cirolarının yüzde 10'u kadar ceza verilmesini talep ediyor.

    Geçen ay Meta, 2022'nin ilk çeyreği toplam gelirinin 27-29 milyar dolar aralığında olmasını beklediğini açıklamıştı. Bu da olası bir cezanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

    meta


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