Güney Kore, çip endüstrisinde ABD ile yakın ilişki kurmak istiyor Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, çip endüstrisinde ABD ile daha güçlü ittifak kurmak amacıyla çalışacaklarını söyledi.

AA

Son zamanlarda çip savaşları iyice kızışmış durumda. Batılı ülkeler çip üretimine dev yatırımlar yaparken, diğer yandan Güney Kore de çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, çip endüstrisinde ABD ile daha güçlü ittifak kurmak amacıyla çalışacaklarını söyledi.

ABD ziyaretinin sonuçlarını "somutlaştırmak" için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını belirten Choo, şu ifadeleri kullandı:

Güney Kore, ABD ile ortak projeler ve hükümet ile özel sektör arasında dünyanın gelişmiş çip ittifakının zeminini oluşturan bir iş birliği arayacak.

ABD'de çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasası kapsamında iş birliğinin hedeflendiğini dile getiren Choo, çip sektöründe karşılıklı çıkarları artırmak için ABD ile istişarelerde bulunacaklarına işaret etti.

Bu hafta Singapur'da Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) kapsamında müzakerelerin yapılacağını belirten Choo, toplantılarda küresel tedarik zincirindeki konumları hakkındaki konuları ele alacaklarını söyledi.

Choo, hükümetin, denizaşırı projelerde yer almak isteyen yerel şirketleri destekleyeceğini ifade ederek, 2027'ye kadar ülke genelinde 10 "yenilikçi özel bölge" kurulacağını belirtti.