Güney Kore, çip krizini çözmek için 450 milyar dolar ayırdı

Güney Kore, çip krizini çözmek için 450 milyar dolar ayırdı

Güney Kore hükümeti ve 153 firma, yonga üretimi için 450 milyar dolar kaynak ayırmaya karar verdi.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ediyor. Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan bu sorun, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi ve hükümet, bu krizi çözebilmek için milyarlarca dolar ayırmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD hükümeti, yonga üretimi için proje başına 10 milyar dolar teşvik açıklamıştı.

GÜNEY KORE'DEN 450 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şimdi ise Güney Kore hükümeti, 10 yıllık dönem için 450 milyar dolarlık bir yatırım paketi açıkladı.

153 Güney Kore firması ile birlikte alınan karar kapsamında, ülkenin yonga üretim yarışında rekabet içerisinde kalması amaçlanıyor. Bu şirketlerin başında ise tahmin edebileceğiniz gibi Samsung var.

Samsung önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplamda 151 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Uzmanlara göre ise küresel çip krizi, önümüzdeki yıl da birçok sektörü etkilemeye devam edecek.