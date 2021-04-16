Güney Kore, drone ordusu kurmak için çalışıyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nam Yeong-shin, Güney Kore'nin yakında robot tabanlı bir savaş sistemi geliştirmek istediğini söyledi. Bu sisteme drone ordusu da dahil edilecek.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen insansız hava araçları drone'lar, orduların da dikkatini çekiyor.

Ordu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nam Yeong-shin, Güney Kore'nin yakında robot tabanlı bir savaş sistemi geliştirmek istediğini açıkladı.

Yeong-shin, 'dronebot' adı verilen sistemin gelecekte ordularının temel yapı taşlarından birisi olacağının altını çiziyor.

HEDEF 2030

Güney Kore ordusu, gelişmiş muharebe sistemini devreye sokmak için ilk hedef olarak 2030'u işaret etti. Ardından drone'lu sistemler de bu orduya entegre edilecek.

Çalışmaların da hızlandırılacağını söyleyen orgeneral, “Drone bot savaş sistemi, gelecekte ordunun temel yeteneklerinden biri olacak. Hükümet, ilgili endüstriler ve akademik çevre ile yakın iş birliği içinde erken konuşlandırılması için daha fazla çaba göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında, Güney Kore ordusunun önümüzdeki üç ila altı ay içinde test edilecek ve farklı ihtiyaçlara yönelik drone modelleri sipariş ettiği belirtiliyor.

2018 yılının eylül ayında ilk drone savaş birimini kuran Güney Kore, Dronebot savaş sistemi projesi ile gelecekte bilim ve teknoloji alanında ön saflarda yer almak istiyor.