Güney Kore, gizlilik endişeleri nedeniyle DeepSeek indirmelerini durdurdu

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Güney Kore, Çinli yapay zeka sohbet robotu DeepSeek'in yeni indirmelerini veri gizliliği ihlalleri endişesiyle askıya aldı.

Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu (PIPC) tarafından alınan bu karar, DeepSeek'in üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda şeffaf olmadığı gerekçesiyle alındı.

DEEPSEEK'İN İNDİRİLMESİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

PIPC, DeepSeek'in Kişisel Bilgi Koruma Yasası'na uyum sağlamadığını tespit etti. Bu nedenle, DeepSeek uygulamasının yeni indirmeleri geçici olarak durduruldu. Web sürümü ise erişilebilir durumda kalmaya devam edecek.

DeepSeek'in, kullanıcıların kişisel bilgilerinin üçüncü taraflarla nasıl paylaşıldığı konusunda yeterince şeffaf olmadığı ve kullanıcıları bilgilendirmediği tespit edildi.

Ayrıca, uygulamanın Android ve iOS sürümlerinin bazı kişisel verileri şifrelenmemiş bir şekilde sunucularına gönderdiği ortaya çıktı.

DEEPSEEK'TEN AÇIKLAMA

DeepSeek, Güney Kore veri koruma yasalarına uyum sağlamak için yerel bir temsilci atadığını ve gerekli düzenlemeleri yapacağını açıkladı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), daha önce DeepSeek'in aşırı kullanıcı verisi topladığı ve bunları yapay zeka modellerini eğitmek için kullanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

DÜNYA GENELİNDE ENDİŞELER ARTIYOR

DeepSeek'e yönelik endişeler sadece Güney Kore ile sınırlı değil. ABD, İtalya, Avustralya ve Tayvan gibi ülkeler de güvenlik riskleri nedeniyle DeepSeek'in kullanımına kısıtlamalar getirdi.