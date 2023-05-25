Güney Kore, ilk yerli roketinin fırlatma görevini erteledi Güney Kore, uzaya göndereceği "Nuri" adlı yerli üretim roketinin fırlatma görevini teknik sebepler nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

AA & Ensonhaber

Ay'a gitme hedefinde olan ülkelerden Güney Kore, ilk kez yerli imkanlarla geliştirilen bir roketin denemesini 2021 yılında yapmış, ancak başarısız olmuştu.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), roketle gerçek yükleri taşımadan önce 5 fırlatma testi daha yapacaklarını açıklamıştı.

Yeni fırlatma ertelendi

Güney Kore, uzaya göndereceği "Nuri" adlı yerli üretim roketinin fırlatma görevini teknik sebepler nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Bilim Bakan Yardımcısı Oh Tae-seog, yaptığı açıklamada, son kontrolleri yapan mühendislerin yazılım hatası tespit ettiğini ve bu sebeple erteleme kararının alındığını söyledi.

Komite, roketin ne zaman fırlatılacağına karar vermek üzere tekrar toplantı yapacak.